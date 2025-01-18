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Бенеил Дариуш получил двойной гонорар за отмену боя с Мойкано

Бенеил Дариуш получил двойной гонорар за отмену боя с Мойкано
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Топовый американо-иранский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Бенеил Дариуш сообщил, что получил двойной гонорар за отменённый бой с Ренато Мойкано.

«Всё превосходно, я не могу жаловаться. Они заплатили мне гонорар за выход в клетку и бонус за победу в бою. Я благодарен Дане Уайту, UFC и Хантеру Кэмпбеллу. У меня нет никаких причин жаловаться. Я понимаю их решение. Конечно, я бы очень хотел подраться за титул, но они сделали так, как посчитали правильным. На их месте в этой ситуации я поступил бы так же», — приводит слова Дариуша The Schmo.

Планировалось, что Дариуш проведёт бой в основном карде турнира с бразильцем Ренато Мойкано, однако Ренато был вынужден заменить травмированного Армана Царукяна в титульном поединке и теперь будет драться с Исламом Махачевым в главном поединке вечера.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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