Крис Уайдман объявил об уходе из UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман объявил о завершении своей карьеры в UFC, но дал неоднозначный комментарий по поводу своих дальнейших планов.

«Я долго вынашивал в себе эти мысли. С тех пор как я решил заняться этим делом в 2009 году, моей целью было попасть в UFC. После этого я поставил себе задачу стать чемпионом UFC. И вот теперь, 14 лет спустя после этого, я объявляю о том, что вешаю перчатки UFC на гвоздь и больше не буду драться в данной организации, которая изменила мою жизнь во всём.

Я горжусь тем, что смог провести бой со многими именитыми бойцами, которых я очень уважаю. Я называл себя бойцом UFC с 2011 года, и теперь я этого сказать не могу — странные чувства. Но надо идти дальше, двигаться вперёд, передо мной открываются новые двери и начинается новая глава моей жизни», — написал Уайдман на своей странице в социальных сетях.