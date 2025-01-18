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«Прискорбное заявление». Сидельников высказался об отмене боя Махачев — Царукян

«Прискорбное заявление». Сидельников высказался об отмене боя Махачев — Царукян
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Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников прокомментировал отмену реванша между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и претендентом на этот титул Арманом Царукяном.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Ренато Мойкано

«Конечно, всё российское ММА-сообщество разочаровано. Желанный бой для всех болельщиков, и это было прямо прискорбное заявление, что Царукян травмировался за день или за два до боя. Этот турнир спасает, что Умар будет биться с Двалишвили, этот бой не менее интересный. Но если бы состоялся и поединок Махачев — Царукян, было бы супер. Если Махачев быстро выиграет у Мойкано, то, наверное, руководство UFC постарается сделать бой Ислама с Царукяном как можно быстрее, потому что он интересен не только российским болельщикам, но и всему миру». — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Трансляция боя в России официально доступна на Кинопоиске в эфире телеканала «Матч! Боец».

Напомним, реванш Махачева и Царукяна должен был возглавить турнир UFC 311 в Лос-Анджелесе, но в итоге Царукян получил травму спины и не смог принять участие в этом бою. На коротком уведомлении Царукяна согласился заменить бразилец Ренато Мойкано.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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