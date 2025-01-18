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Сидельников поделился прогнозом на бой Махачев — Мойкано на UFC 311

Сидельников поделился прогнозом на бой Махачев — Мойкано на UFC 311
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Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников дал свой прогноз на предстоящий бой чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева против бразильца Ренато Мойкано.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Ренато Мойкано

«Интриги, с одной стороны, никакой нет, потому что колоссальная разница в уровнях, где чемпион, а где 10-е место. С другой стороны, сильно расслабляться нельзя. Он тоже готовился, а такие ноунеймы опасны своей неординарностью и неожиданностью. Бразилец ничего не теряет, он только приобретает. Мотивация у Мойкано на порядок больше, он этим и опасен», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Трансляция боя в России официально доступна на Кинопоиске в эфире телеканала «Матч! Боец».

Напомним, бой Махачева против Мойкано станет главным событием турнира UFC 311, который состоится в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США). Мойкано вышел на коротком уведомлении против Махачева вместо травмированного Армана Царукяна.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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