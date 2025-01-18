Теофимо Лопес и Джарон Эннис могут провести бой в октябре

Крупнейший инвестор в мире профессионального бокса Турки Аль-аш-Шейх заявил о том, что в октябре 2025 года может состояться бой между чемпионом мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесом и действующим обладателем титула IBF в полусреднем дивизионе Джароном Эннисом.

«Это легко… Сначала бои в мае, затем большой матч-реванш в октябре, и в том же вечере мы попробуем организовать поединок Лопеса и Энниса, затем победитель против победителя и проигравший против проигравшего в феврале…

Необходимо обсудить это с нашими партнёрами Top Rank, Matchroom, Golden Boy и PBC», — написал Турки на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в мае будут организованы поединки между Райаном Гарсией и Исааком Крусом, а также между Девином Хейни и Хосе Рамиресом, где Турки рассчитывает на победы Гарсии и Хейни, чтобы в итоге свести их в реванше в октябре 2025 года.