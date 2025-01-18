Хамзат Чимаев ответил, способен ли Ислам Махачев конкурировать в среднем весе

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе, Хамзат Чимаев ответил, способен ли действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев конкурировать в категории до 84 кг.

«Мог бы Ислам Махачев конкурировать в среднем весе? Я в этом сомневаюсь. Если бы кто-то и мог подняться [и соревноваться] в 77 кг или 84 кг, то это был бы Хабиб. По поводу Ислама я сомневаюсь из-за крайнего боя. Он для него стал тяжёлым. Хотя у меня был сложный бой с Гилбертом Бёрнсом в полусреднем весе. А потом поднялся в средний весе и тут уже чуть легче [драться]. Может быть, у него такая же ситуация. Только октагон покажет [сможет он конкурировать или нет]», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.