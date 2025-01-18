Рамазанов: кажется, теперь мы никогда не увидим реванш Махачева и Царукяна

Экс-чемпион Hardcore MMA Шамиль Рамазанов высказался о снятии Армана Царукяна с титульного боя с россиянином Исламом Махачевым. Напомним, поединок должен был возглавить турнир UFC 311.

«Конечно, меня, как в том числе любителя единоборств, огорчила эта новость. Конечно, ни мои, ни чьи-то ещё эмоции не сравнятся с тем, что сейчас переживает Арман Царукян. Это был поединок всей его жизни, но от предначертанного не уйдёшь. Завтра Ислам без проблем должен расправляться с Мойкано, а Арману, видимо, предстоит ещё раз отстаивать статус обязательного претендента.

Если честно, мне кажется, теперь реванш Махачева и Царукяна мы не увидим никогда. Думаю, Ислам ещё один раз защитит пояс в лёгком весе, а потом поднимется в 77 кг. Это его цель, его мечта, и вряд ли он подвинет это в сторону ради боя с Арманом. Но Царукян ещё молод, у него всё впереди. Когда Махачев освободит титул, Арман станет первым человеком, который заслуживает его по праву», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, реванш Махачева и Царукяна должен был возглавить турнир UFC 311 в Лос-Анджелесе, но в итоге Царукян получил травму спины и не смог принять участия в этом бою. На коротком уведомлении Царукяна согласился заменить бразилец Ренато Мойкано.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.