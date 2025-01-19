Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: ориентировочное время начала боя на UFC 311 — 7:30

19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В соглавном событии вечера пройдёт поединок между действующим обладателем титула чемпиона UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и непобеждённым российским бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым.

Бой между Мерабом и Умаром начнётся не ранее 7:30 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, в последнем поединке Мераб победил Шона О'Мэлли, а Умар — Кори Сэндхагена.