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Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: ориентировочное время начала боя на UFC 311 — 7:30

Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: ориентировочное время начала боя на UFC 311 — 7:30
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19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В соглавном событии вечера пройдёт поединок между действующим обладателем титула чемпиона UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и непобеждённым российским бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

Бой между Мерабом и Умаром начнётся не ранее 7:30 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию поединка.

Трансляция боя в России официально доступна на Кинопоиске в эфире телеканала «Матч! Боец».

Напомним, в последнем поединке Мераб победил Шона О'Мэлли, а Умар — Кори Сэндхагена.

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