UFC анонсировал нового соперника Леона Эдвардса

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс проведёт следующий поединок против топового австралийского бойца UFC Джека Делла Маддалены. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Их бой станет главным событием турнира UFC Fight Night 255, который состоится 22 марта в Лондоне (Великобритания).

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, в последнем поединке, который прошёл 27 июля на турнире UFC 304 в Манчестере, Леон разделил октагон с американо-палестинцем Белалом Мухаммадом. На кону их боя стоял титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Встреча продлилась все пять раундов и завершилась победой Мухаммада единогласным решением судей.