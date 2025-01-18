«Он даже не мог сесть!» Тренер Царукяна поделился подробностями травмы спины Армана

Маркос ДаМатта, являющийся тренером топового армяно-российского бойца UFC Армана Царукяна, поделился подробностями травмы спины своего подопечного, из-за которой он снялся с поединка против чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева.

«Спина у Армана начала болеть ещё в прошлый вторник, но всё было не так уж и плохо. Казалось, она появилась из-за того, что его тело было слишком чувствительным. Он взял пару дней для отдыха, и всё было в порядке. Затем началась неделя боя, всё шло отлично — спазм в спине и боль были, тем не менее Арман справлялся с этим. У него никогда не было мыслей о том, чтобы не драться.

Но в среду вечером после последней тренировки Арман действительно стал жаловаться немного больше, а этот парень не жалуется. Поэтому когда он пожаловался в среду вечером, мы должны были его выслушать. Лишние килограммы начали уходить, и, наверное, это стало одной из причин, почему спина снова дала о себе знать. Он всё ещё хотел драться. Мы начали весогонку, но потом всё стало ещё хуже.

Тогда уже к нам пришли Хантер Кэмпбелл и [главный врач UFC] доктор Дэвидсон, начали думать об отмене поединка. Решение не выходить на бой было абсолютно правильным, поскольку Арман не мог встать. Да он даже сесть не мог! Из-за боли просто лежал в кровати пластом», — приводит слова ДаМатты портал Bloody Elbow.