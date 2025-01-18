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Ренато Мойкано: искренне верю, что завтра утром у Ислама будут проблемы. Я побью Махачева

Ренато Мойкано: искренне верю, что завтра утром у Ислама будут проблемы. Я побью Махачева
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Топовый бразильский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Ренато Мойкано уверен в том, что побьёт действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг россиянина Ислама Махачева.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Ренато Мойкано

«Завтра утром я побью Ислама Махачева. Искренне верю в то, что у него будут проблемы [в поединке со мной]», — приводит слова Мойкано аккаунт Championship Rounds в X (ранее Twitter).

Напомним, изначально Махачев на турнире UFC 311 должен был драться с армяно-российским бойцом Арманом Царукяном. Однако вчера стало известно, что Ахалкалакец получил травму спину и вынужден сняться из-за неё. Поэтому на замену Арману вышел Мойкано, который также должен был драться на этом турнире, но с Бенеилом Дариушем.

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