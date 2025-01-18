Ренато Мойкано: искренне верю, что завтра утром у Ислама будут проблемы. Я побью Махачева

Топовый бразильский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Ренато Мойкано уверен в том, что побьёт действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг россиянина Ислама Махачева.

«Завтра утром я побью Ислама Махачева. Искренне верю в то, что у него будут проблемы [в поединке со мной]», — приводит слова Мойкано аккаунт Championship Rounds в X (ранее Twitter).

Напомним, изначально Махачев на турнире UFC 311 должен был драться с армяно-российским бойцом Арманом Царукяном. Однако вчера стало известно, что Ахалкалакец получил травму спину и вынужден сняться из-за неё. Поэтому на замену Арману вышел Мойкано, который также должен был драться на этом турнире, но с Бенеилом Дариушем.