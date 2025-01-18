Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов ответил, в чём заключается сверхспособность Умара Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов ответил, в чём заключается сверхспособность Умара Нурмагомедова
Комментарии

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил, в чём заключается сверхспособность его двоюродного брата, непобеждённого бойца UFC, выступающего в легчайшем весе (до 61 кг), Умара Нурмагомедова.

«Умар очень трудолюбивый. Усман [Нурмагомедов] более талантливый, одарённый. А Умар очень трудолюбивый, терпеливый и очень любит соревноваться. Он выступал очень много по любителям. В зале он работал с многими очень хорошими спарринг-партнёрами, которые помогали ему оттачивать навыки», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Gorilla Fighting.

Ранее Хабиб Нурмагомедов подробно высказался о новом сопернике Махачева на UFC 311.

Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов подробно высказался о новом сопернике Махачева на UFC 311
Материалы по теме
UFC 311: Махачеву нужно искать ключи против неизученного соперника. LIVE
Live
UFC 311: Махачеву нужно искать ключи против неизученного соперника. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android