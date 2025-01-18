Хабиб Нурмагомедов ответил, в чём заключается сверхспособность Умара Нурмагомедова

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил, в чём заключается сверхспособность его двоюродного брата, непобеждённого бойца UFC, выступающего в легчайшем весе (до 61 кг), Умара Нурмагомедова.

«Умар очень трудолюбивый. Усман [Нурмагомедов] более талантливый, одарённый. А Умар очень трудолюбивый, терпеливый и очень любит соревноваться. Он выступал очень много по любителям. В зале он работал с многими очень хорошими спарринг-партнёрами, которые помогали ему оттачивать навыки», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Gorilla Fighting.

Ранее Хабиб Нурмагомедов подробно высказался о новом сопернике Махачева на UFC 311.