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Хабиб Нурмагомедов: Мераб не хотел драться с Умаром. Я лично считаю, что UFC его заставили

Хабиб Нурмагомедов: Мераб не хотел драться с Умаром. Я лично считаю, что UFC его заставили
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Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов считает, что руководство североамериканской лиги заставило чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили драться на UFC 311 с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«Трудности были из-за того, что Мераб не хотел драться, а Умар говорил, что не будет ждать до мая, хочет подраться в январе, а потом в мае. Я лично считаю, что UFC заставили Мераба драться. Это моё сугубо личное мнение. Они на него надавили и сделали так, чтобы он с Умаром подрался. Потому что UFC нужно было соглавное событие за пояс на турнире UFC 311. Умар после боя с Сэндхагеном был уже полностью нацелен на пояс», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Gorilla Fighting.

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