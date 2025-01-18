Хабиб Нурмагомедов: Мераб не хотел драться с Умаром. Я лично считаю, что UFC его заставили

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов считает, что руководство североамериканской лиги заставило чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили драться на UFC 311 с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым.

«Трудности были из-за того, что Мераб не хотел драться, а Умар говорил, что не будет ждать до мая, хочет подраться в январе, а потом в мае. Я лично считаю, что UFC заставили Мераба драться. Это моё сугубо личное мнение. Они на него надавили и сделали так, чтобы он с Умаром подрался. Потому что UFC нужно было соглавное событие за пояс на турнире UFC 311. Умар после боя с Сэндхагеном был уже полностью нацелен на пояс», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Gorilla Fighting.