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Хабиб Нурмагомедов назвал момент в своей карьере в ММА, которым гордится больше всего

Хабиб Нурмагомедов назвал момент в своей карьере в ММА, которым гордится больше всего
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Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал момент в своей карьере в смешанных единоборствах, которым гордится больше всего.

«Было очень приятно, когда отец был в моём углу [во время боя с Дастином Порье]. Весь мир смотрел. У нас в России на Первом канале показывали бой. И впервые за всю мою карьеру в UFC в углу был мой отец. Тогда и Ислам [Махачев] победил, мне удалось защитить пояс. Думаю, что это самый запоминающийся момент в моей карьере, которым я горжусь», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Gorilla Fighting.

Напомним, Хабиб дрался с Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Тогда Орёл победил Бриллианта удушающим приёмом в третьем раунде.

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