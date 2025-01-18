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Умар Нурмагомедов ответил, с каким бойцом UFC он мечтает подраться

Умар Нурмагомедов ответил, с каким бойцом UFC он мечтает подраться
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Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), россиянин Умар Нурмагомедов ответил, с каким бойцом UFC он мечтает подраться.

«Есть ли боец прошлого или настоящего, с которым я хотел бы встретиться в октагоне? Честно говоря, хотел бы подраться с пиковым Жозе Альдо. С его нынешней версией нет желания, сейчас он на спаде», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Gorilla Fighting.

Напомним, следующим соперником Умара станет чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили. Их бой станет соглавным событием турнира UFC 311, который пройдёт в Лос-Анджелесе (США).

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