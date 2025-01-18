Умар Нурмагомедов — о конфликте с Мерабом: может, он хочет получить поддержку грузин

Топовый и непобеждённый боец UFC россиянин Умар Нурмагомедов высказался о конфликте с чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили. Их бой состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.

«Каким бы словом описал конфликт с Мерабом? Драма. Причём знаете, она возникла из ниоткуда. В принципе, причина такого поведения Двалишвили до сих пор непонятна. То, что он там говорит о моих словах в адрес Грузии… Даже если я что-то сказал о нём, то о грузинах или Грузии я ничего не говорил. Может, Мераб хочет получить поддержку своего народа. Типа: «Умар оскорбляет нас. Смотрите, какой он плохой». К нации нельзя придраться. В ней есть и хорошие, и плохие люди. Я считаю, что ни одна нация не превосходит другую», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Gorilla Fighting.