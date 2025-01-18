Чемпион UFC Пантожа: Мойкано — очень опасный боец. Возможно, главный бой будет даже лучше

Действующий обладатель титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа высказался о предстоящем поединке между соотечественником и топовым бойцом Ренато Мойкано и чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым. Их бой состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.

«Ренато – очень опасный оппонент для любого. Невероятно, что прямо сейчас он получил шанс подраться с лучшим бойцом мира. Я ожидал, что Арман Царукян и Ислам Махачев покажут хороший бой, но, возможно, теперь он будет даже лучше», — сказал Пантожа в видео на YouTube-канале UFC Eurasia.