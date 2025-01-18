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Ислам Махачев собрал сильнейшего бойца UFC из Дагестана

Ислам Махачев собрал сильнейшего бойца UFC из Дагестана
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев собрал сильнейшего бойца UFC из Дагестана.

«Сила – Магомед Анкалаев, кардио – Хабиб Нурмагомедов, бойцовский IQ – я, борьба и стойкость – тоже Хабиб, скорость – Муслим Салихов», — сказал Махачев в интервью Eurosport.

Напомним, следующий поединок Махачев проведёт на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе. Его соперником будет топовый бразильский боец UFC Ренато Мойкано, который вышел на замену армяно-российскому бойцу Арману Царукяну. Вечером 17 января стало известно, что Ахалкалакец получил травму спины, поэтому будет вынужден сняться с боя.

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