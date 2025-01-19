Ислам Махачев — Ренато Мойкано: ориентировочное время начала боя на UFC 311 — 8:00

19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В главном событии вечера состоится поединок между действующим обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и топовым бразильским бойцом Ренато Мойкано.

Бой между Махачевым и Мойкано начнётся не ранее 8:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 302, Махачев победил удушающим приёмом Дастина Порье в четвёртом раунде.