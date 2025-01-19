Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 7:30

19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В соглавном событии вечера пройдёт поединок между действующим обладателем титула чемпиона UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и непобеждённым российским бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым.

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя между Мерабом и Умаром в 7:30 по московскому времени.

Напомним, в последнем поединке Двалишвили победил Шона О'Мэлли, а Нурмагомедов — Кори Сэндхагена.