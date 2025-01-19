Ислам Махачев — Ренато Мойкано: прямая онлайн трансляция боя на UFC 311 начнётся в 8:00

19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В главном событии вечера состоится поединок между действующим обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и топовым бразильским бойцом Ренато Мойкано.

«Чемпионат» начнёт вести прямую онлайн-трансляцию боя между Махачевым и Мойкано в 8:00 по мск.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 302, Махачев победил удушающим приёмом Дастина Порье в четвёртом раунде.