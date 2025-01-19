Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов записал обращение к бойцам перед турниром UFC 311

Хабиб Нурмагомедов записал обращение к бойцам перед турниром UFC 311
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи и рассказал об ожидании перед турниром UFC 311, который проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе (США).

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Ренато Мойкано

«Приветствую всех! Салам алейкум! Тагир выходит. Уже разминаемся. Потом до Умара и Ислама где-то 6-7 часов. Хорошо, что хоть UFC выделили отдельную комнату, будем здесь потихоньку отдыхать, смотреть бои и ждать пока братья приедут на арену. Уже вместе с ними выйдем в октагон. Спасибо всем за поддержку. Это очень сильно чувствуется. Желаю нам всем удачи!» — сказал Хабиб в видео, опубликованном в телеграм-канале UFC Eurasia.

Главным событием вечера станет бой между Махачевым и Мойкано начнётся не ранее 8:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию поединка.

Трансляция боя в России официально доступна на Кинопоиске в эфире телеканала «Матч! Боец».
Материалы по теме
UFC 311: Царукян готов устроить супер-сенсацию. Хватит ли ему мастерства?
UFC 311: Царукян готов устроить супер-сенсацию. Хватит ли ему мастерства?

Топовые бойцы ММА:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android