Хабиб Нурмагомедов записал обращение к бойцам перед турниром UFC 311

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи и рассказал об ожидании перед турниром UFC 311, который проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе (США).

«Приветствую всех! Салам алейкум! Тагир выходит. Уже разминаемся. Потом до Умара и Ислама где-то 6-7 часов. Хорошо, что хоть UFC выделили отдельную комнату, будем здесь потихоньку отдыхать, смотреть бои и ждать пока братья приедут на арену. Уже вместе с ними выйдем в октагон. Спасибо всем за поддержку. Это очень сильно чувствуется. Желаю нам всем удачи!» — сказал Хабиб в видео, опубликованном в телеграм-канале UFC Eurasia.

Главным событием вечера станет бой между Махачевым и Мойкано начнётся не ранее 8:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию поединка.

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