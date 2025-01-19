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Тагир Уланбеков победил американца на старте турнира UFC 311

Тагир Уланбеков победил американца на старте турнира UFC 311
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19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В рамках предварительного карда россиянин Тагир Уланбеков встретился с американцем Клейтоном Карпентером.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Тагир Уланбеков (W) — Клейтон Карпентер
19 января 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Тагир Уланбеков
Окончено
UD
Клейтон Карпентер

Бой продлился все три раунда и завершился победой Уланбекова единогласным решением судей. Для россиянина эта победа стала 17-й в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

В главном бою турнира россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Ренато Мойкано, который на коротком уведомлении заменил армянина Армана Царукяна, снявшегося с турнира из-за травмы.

В соглавном событии состоится титульный бой между действующим чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и непобеждённым российским бойцом Умаром Нурмагомедовым.

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