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Уланбеков – после победы на UFC 311: Хабиб нас сильно гонял

Уланбеков – после победы на UFC 311: Хабиб нас сильно гонял
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Россиянин Тагир Уланбеков прокомментировал победу над Клейтоном Карпентером на турнире UFC 311.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Тагир Уланбеков (W) — Клейтон Карпентер
19 января 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Тагир Уланбеков
Окончено
UD
Клейтон Карпентер

«Что сказать? Спасибо всем, кто пришёл поддержать меня, моей команде. Я прошёл через тяжёлый труд, Хабиб нас сильно гонял. И сегодня я очень рад выиграть. Победу я посвящаю Абдулманапу Нурмагомедову», — сказал Уланбеков после боя.

Уланбеков одержал 17-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения.

В главном событии вечера должен был состояться реванш между действующим обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и армяно-российским бойцом Арманом Царукяном. Однако Царукян снялся с боя из-за травмы, его заменит представитель Бразилии Ренато Мойкано.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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