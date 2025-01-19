Тагир Уланбеков вызвал на бой Александра Пантожу после победы на UFC 311

Российский боец Тагир Уланбеков вызвал на бой действующего чемпиона наилегчайшего дивизиона Александра Пантожу. На турнире UFC 311 Уланбеков победил американца Клейтона Карпентера единогласным решением судей.

«С кем бы я хотел подраться? Если и есть человек, который может победить чемпиона – это я. Если UFC даст мне шанс, я это докажу. Дайте мне шанс! Эй, Пантожа, я готов забрать пояс», — сказал Уланбеков после боя.

На счету Уланбекова 17 побед и два поражения.

Напомним, Пантожа в начале декабря 2024 года провёл успешную третью защиту своего пояса, победив удушающим приёмом во втором раунде Кая Асакуру. На его счету 31 победа и шесть поражений в смешанных единоборствах.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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