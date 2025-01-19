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Тагир Уланбеков вызвал на бой Александра Пантожу после победы на UFC 311

Тагир Уланбеков вызвал на бой Александра Пантожу после победы на UFC 311
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Российский боец Тагир Уланбеков вызвал на бой действующего чемпиона наилегчайшего дивизиона Александра Пантожу. На турнире UFC 311 Уланбеков победил американца Клейтона Карпентера единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Тагир Уланбеков (W) — Клейтон Карпентер
19 января 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Тагир Уланбеков
Окончено
UD
Клейтон Карпентер

«С кем бы я хотел подраться? Если и есть человек, который может победить чемпиона – это я. Если UFC даст мне шанс, я это докажу. Дайте мне шанс! Эй, Пантожа, я готов забрать пояс», — сказал Уланбеков после боя.
На счету Уланбекова 17 побед и два поражения.

Напомним, Пантожа в начале декабря 2024 года провёл успешную третью защиту своего пояса, победив удушающим приёмом во втором раунде Кая Асакуру. На его счету 31 победа и шесть поражений в смешанных единоборствах.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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