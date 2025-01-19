Муин Гафуров победил Ринью Накамуру на турнире UFC 311

19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В рамках предварительного карда представитель Таджикистана Муин Гафуров встретился с японцем Риньей Накамурой.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Гафурова единогласным решением судей. Муин одержал 21-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету шесть поражений. Накамура потерпел первое поражение в карьере.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

В главном бою турнира россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Ренато Мойкано, который на коротком уведомлении заменил армянина Армана Царукяна, снявшегося с турнира из-за травмы.

Тренерская работа Хабиба перед UFC 311