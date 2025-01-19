Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Муин Гафуров победил Ринью Накамуру на турнире UFC 311

Муин Гафуров победил Ринью Накамуру на турнире UFC 311
Комментарии

19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В рамках предварительного карда представитель Таджикистана Муин Гафуров встретился с японцем Риньей Накамурой.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ринья Накамура — Муин Гафуров (W)
19 января 2025, воскресенье. 03:10 МСК
Ринья Накамура
Окончено
UD
Муин Гафуров

Бой продлился все три раунда и завершился победой Гафурова единогласным решением судей. Муин одержал 21-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету шесть поражений. Накамура потерпел первое поражение в карьере.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

В главном бою турнира россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Ренато Мойкано, который на коротком уведомлении заменил армянина Армана Царукяна, снявшегося с турнира из-за травмы.

Материалы по теме
UFC 311: Уланбеков начал с победы! Махачев и Умар уйдут с поясами? LIVE
Live
UFC 311: Уланбеков начал с победы! Махачев и Умар уйдут с поясами? LIVE

Тренерская работа Хабиба перед UFC 311

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android