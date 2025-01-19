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Уланбеков раскрыл забавную переписку с Махачевым в последнюю неделю перед UFC 311

Уланбеков раскрыл забавную переписку с Махачевым в последнюю неделю перед UFC 311
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Россиянин Тагир Уланбеков рассказал, о чем переписывался с Исламом Махачевым в последнюю неделю перед турнирном UFC 311.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Тагир Уланбеков (W) — Клейтон Карпентер
19 января 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Тагир Уланбеков
Окончено
UD
Клейтон Карпентер

«У меня есть переписка с Исламом за последнюю неделю, мы друг другу скидываем только еду. Тут только еда. Мы с ним договорились, что после боёв мы идём во все эти рестораны. Отсюда мы должны полететь в Дубай и должны посетить все эти заведения. Это всё будет у меня с Исламом», — сказал Уланбеков на пресс-конференции.

Напомним, на турнире Уланбеков победил американца Клейтона Карпентера единогласным решением судей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

Махачев, в свою очередь, в главном бою турнира подерется с бразильцем Ренато Мойкано, который на коротком уведомлении заменил армянина Армана Царукяна, снявшегося с турнира из-за травмы.

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