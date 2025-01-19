Богдан Гуськов победил Билли Элекану удушающим приёмом на UFC 311

19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В рамках предварительного карда представитель Узбекистана Богдан Гуськов встретился с американцем Билли Элеканой.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Гуськова удушающим приёмом. Таким образом, на счету Гуськова 17 побед, из которых 15 досрочных. Также на его счету три поражения.

После сегодняшнего боя на счету Билли Элеканы восемь побед (четыре нокаутом), одна ничья и два поражения в смешанных единоборствах.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Ренато Мойкано, который пришёл на замену армянскому бойцу Арману Царукяну, снявшемуся с турнира по причине травмы и уведомившему организаторов в краткие сроки.

Как появился UFC: