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Азамат Бекоев выиграл бой нокаутом у Закари Риза в первом раунде, 19 января 2025, UFC 311

Азамат Бекоев нокаутировал Закари Риза в первом раунде на турнире UFC 311
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19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В рамках предварительного карда россиянин Азамат Бекоев встретился с американцем Закари Ризом.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Закари Риз — Азамат Бекоев (W)
19 января 2025, воскресенье. 05:10 МСК
Закари Риз
Окончено
KO
Азамат Бекоев

Бой завершился в первом раунде. Бекоев одержал уверенную победу нокаутом. За свою карьеру россиянин провёл 20 профессиональных боев, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

Напомним, Азамат согласился на поединок на уведомлении за пять дней. Изначально Риз должен был встретиться с Седриком Дюма.

В главном событии турнира UFC 311 встретятся чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев и Арман Царукян, занимающий первое место в рейтинге.

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