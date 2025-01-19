Азамат Бекоев нокаутировал Закари Риза в первом раунде на турнире UFC 311

19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В рамках предварительного карда россиянин Азамат Бекоев встретился с американцем Закари Ризом.

Бой завершился в первом раунде. Бекоев одержал уверенную победу нокаутом. За свою карьеру россиянин провёл 20 профессиональных боев, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

Напомним, Азамат согласился на поединок на уведомлении за пять дней. Изначально Риз должен был встретиться с Седриком Дюма.

В главном событии турнира UFC 311 встретятся чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев и Арман Царукян, занимающий первое место в рейтинге.

Как появился UFC: