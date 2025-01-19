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Тагир Уланбеков раскрыл, за счёт чего может победить действующего чемпиона Пантожу

Тагир Уланбеков раскрыл, за счёт чего может победить действующего чемпиона Пантожу
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Российский боец Тагир Уланбеков ответил, за счёт чего собирается побеждать действующего чемпиона наилегчайшего дивизиона Александра Пантожу, которому бросил вызов после победы над американцем Клейтоном Карпентером единогласным решением судей на турнире UFC 311.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Тагир Уланбеков (W) — Клейтон Карпентер
19 января 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Тагир Уланбеков
Окончено
UD
Клейтон Карпентер

«У меня ничего нет, но, знаете, у меня есть сердце чемпиона, вот и всё. Я буду его выигрывать чисто духом. Может быть, в каких-то аспектах он лучше меня: в физических кондициях, опыта у него больше, чем у меня, но, когда мы выйдем в клетку, духом меня ни один боец там не возьмёт, понимаете. Я буду выигрывать духом. Это то, что вложил в нас наш легендарный Абдулманап Магомедович. Он нас закалял в таких местах, где люди спать не останавливались», — сказал Уланбеков на пресс-конференции.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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