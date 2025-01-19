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«Готов снести любого». Азамат Бекоев прокомментировал дебютную победу в UFC

«Готов снести любого». Азамат Бекоев прокомментировал дебютную победу в UFC
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Российский боец Азамат Бекоев прокомментировал дебютную победу в UFC. Она случилась на турнире в UFC 311, который проходит в Лос-Анджелесе (США), Бекоев вышел на бой на коротком уведомлении и досрочно одолел американца Закари Риза.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Закари Риз — Азамат Бекоев (W)
19 января 2025, воскресенье. 05:10 МСК
Закари Риз
Окончено
KO
Азамат Бекоев

Бой завершился в первом раунде. Бекоев одержал уверенную победу нокаутом (удары руками). За свою карьеру россиянин провёл 20 профессиональных боев, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

«Лос-Анджелес, оставайтесь сильными! Вы – настоящие бойцы. Спасибо, UFC, спасибо, ATT. С кем я хочу встретиться дальше? Я готов снести любого. И удосрочить в первом раунде, если это случится в Майами», — сказал Бекоев после боя.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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Комментарии
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