«Готов снести любого». Азамат Бекоев прокомментировал дебютную победу в UFC

Российский боец Азамат Бекоев прокомментировал дебютную победу в UFC. Она случилась на турнире в UFC 311, который проходит в Лос-Анджелесе (США), Бекоев вышел на бой на коротком уведомлении и досрочно одолел американца Закари Риза.

Бой завершился в первом раунде. Бекоев одержал уверенную победу нокаутом (удары руками). За свою карьеру россиянин провёл 20 профессиональных боев, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

«Лос-Анджелес, оставайтесь сильными! Вы – настоящие бойцы. Спасибо, UFC, спасибо, ATT. С кем я хочу встретиться дальше? Я готов снести любого. И удосрочить в первом раунде, если это случится в Майами», — сказал Бекоев после боя.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.