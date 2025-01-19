Видео: Азамат Бекоев нокаутировал соперника в дебютном поединке UFC

Российский боец Азамат Бекоев одержал дебютную победу в UFC. Это произошло на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США). В рамках предварительного карда Бекоев одержал уверенную победу нокаутом (удары руками) над американцем Закари Ризом.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео досрочного завершения боя от Бекоева.

Видео доступно в телеграм-канале UFC Eurasia. Права на него принадлежат UFC.

Стоит отметить, что Бекоев согласился на поединок с Ризом на уведомлении за пять дней. Изначально Риз должен был встретиться с Седриком Дюма.

За свою карьеру Бекоев провёл 20 профессиональных боёв MMA, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.