Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Азамат Бекоев нокаутировал соперника в дебютном поединке UFC

Видео: Азамат Бекоев нокаутировал соперника в дебютном поединке UFC
Комментарии

Российский боец Азамат Бекоев одержал дебютную победу в UFC. Это произошло на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США). В рамках предварительного карда Бекоев одержал уверенную победу нокаутом (удары руками) над американцем Закари Ризом.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео досрочного завершения боя от Бекоева.

Видео доступно в телеграм-канале UFC Eurasia. Права на него принадлежат UFC.

Стоит отметить, что Бекоев согласился на поединок с Ризом на уведомлении за пять дней. Изначально Риз должен был встретиться с Седриком Дюма.

За свою карьеру Бекоев провёл 20 профессиональных боёв MMA, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

Материалы по теме
Короткое уведомление — не проблема. Бекоев стартовал в UFC с яркой победы
Короткое уведомление — не проблема. Бекоев стартовал в UFC с яркой победы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android