Сегодня, 19 января, состоится поединок между действующим обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и топовым бразильским бойцом Ренато Мойкано в рамках главного события вечера турнира UFC 311, который проходит в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум».

В связи с этим ранее «Чемпионат» проводил опрос среди своих читателей «Как закончится бой Ислама Махачева и Ренато Мойкано?», с результатами которого предлагаем ознакомиться.

Согласно итогам опроса, 80,4% читателей «Чемпионата» уверены, что Махачев финиширует Мойкано, при этом 8,4% считают, что досрочно победит Мойкано.

Напомним, Мойкано выступил в качестве замены первого номера рейтинга в лёгком весе Армана Царукяна, который снялся с боя с Махачевым меньше, чем за два дня до его проведения.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.