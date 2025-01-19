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Ислам Махачев — Ренато Мойкано, реванш: кто победит, опрос пользователей Чемпионата

80,4% читателей «Чемпионата» уверены, что Махачев финиширует Мойкано
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Сегодня, 19 января, состоится поединок между действующим обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и топовым бразильским бойцом Ренато Мойкано в рамках главного события вечера турнира UFC 311, который проходит в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум».

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Ренато Мойкано

В связи с этим ранее «Чемпионат» проводил опрос среди своих читателей «Как закончится бой Ислама Махачева и Ренато Мойкано?», с результатами которого предлагаем ознакомиться.

Согласно итогам опроса, 80,4% читателей «Чемпионата» уверены, что Махачев финиширует Мойкано, при этом 8,4% считают, что досрочно победит Мойкано.

Напомним, Мойкано выступил в качестве замены первого номера рейтинга в лёгком весе Армана Царукяна, который снялся с боя с Махачевым меньше, чем за два дня до его проведения.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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