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«Ты съешь его!» Илия Топурия поддержал Двалишвили перед его боем с Нурмагомедовым

«Ты съешь его!» Илия Топурия поддержал Двалишвили перед его боем с Нурмагомедовым
Аудио-версия:
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Чемпион UFC в полулёгком весе испанский и грузинский боец Илия Топурия поддержал действующего чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили перед его поединком с Умаром Нурмагомедовым в соглавном событии турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (США). Близкое окружение Двалишвили опубликовало в социальных сетях видео, на котором Мераб общается с Илией по видеосвязи на грузинском языке.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Идёт
Умар Нурмагомедов

Топурия: мой любимый брат, как ты?
Двалишвили: я хорошо, ты как?
Топурия: хорошо, ты сделал вес, это отлично. Ты готов, брат? Ты съешь его!
Двалишвили: я знаю, брат!
Топурия: клянусь, я смотрел бои [Умара], ты его съешь! Он совсем не похож на тебя. Ты — король, а у него нет никакого опыта.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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