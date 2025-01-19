«Ты съешь его!» Илия Топурия поддержал Двалишвили перед его боем с Нурмагомедовым

Чемпион UFC в полулёгком весе испанский и грузинский боец Илия Топурия поддержал действующего чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили перед его поединком с Умаром Нурмагомедовым в соглавном событии турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (США). Близкое окружение Двалишвили опубликовало в социальных сетях видео, на котором Мераб общается с Илией по видеосвязи на грузинском языке.

Топурия: мой любимый брат, как ты?

Двалишвили: я хорошо, ты как?

Топурия: хорошо, ты сделал вес, это отлично. Ты готов, брат? Ты съешь его!

Двалишвили: я знаю, брат!

Топурия: клянусь, я смотрел бои [Умара], ты его съешь! Он совсем не похож на тебя. Ты — король, а у него нет никакого опыта.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.