Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC анонсировала бой Гэтжи — Хукер на UFC 313, но удалила сообщение

UFC анонсировала бой Гэтжи — Хукер на UFC 313, но удалила сообщение
Комментарии

Пресс-служба UFC опубликовала анонс поединка Джастина Гэтжи и Дэна Хукера в марте 2025 года на UFC 313, однако позднее этот пост был удалён. Вечер смешанных единоборств UFC 313 пройдёт в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 8 на 9 марта мск 2025 года.

36-летний американский боец Джастин Гэтжи выступает в UFC в лёгкой весовой категории, свой предыдущий бой спортсмен провёл в апреле 2024 года, потерпев поражение нокаутом от соотечественника Макса Холлоуэя.

34-летний новозеландец Дэн Хукер одержал победы в трёх последних поединках, заключительная состоялась в августе 2024 года — над Матеушем Гамротом раздельным решением судей.

Видео: Джастин Гэтжи перечислил своих потенциальных соперников

Материалы по теме
Джастин Гэтжи назвал возможного соперника и дату боя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android