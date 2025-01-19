UFC анонсировала бой Гэтжи — Хукер на UFC 313, но удалила сообщение

Пресс-служба UFC опубликовала анонс поединка Джастина Гэтжи и Дэна Хукера в марте 2025 года на UFC 313, однако позднее этот пост был удалён. Вечер смешанных единоборств UFC 313 пройдёт в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 8 на 9 марта мск 2025 года.

36-летний американский боец Джастин Гэтжи выступает в UFC в лёгкой весовой категории, свой предыдущий бой спортсмен провёл в апреле 2024 года, потерпев поражение нокаутом от соотечественника Макса Холлоуэя.

34-летний новозеландец Дэн Хукер одержал победы в трёх последних поединках, заключительная состоялась в августе 2024 года — над Матеушем Гамротом раздельным решением судей.

Видео: Джастин Гэтжи перечислил своих потенциальных соперников