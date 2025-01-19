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В UFC анонсировали титульный бой Магомеда Анкалаева с Алексом Перейрой

В UFC анонсировали титульный бой Магомеда Анкалаева с Алексом Перейрой
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Пресс-служба UFC официально анонсировала, что действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг бразилец Алекс Перейра в следующем поединке встретится с топовым российским бойцом Магомедом Анкалаевым.

Из анонса следует, что Перейра сразится с Анкалаевым на турнире UFC 313, который пройдёт в ночь с 8 на 9 марта, то есть во время Рамадана. Отметим, что обычно босс UFC Дана Уайт лично анонсирует поединки такого уровня после турниров на пресс-конференциях. Прямо сейчас в Лос-Анджелеса проходит турнир UFC 311.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

Напомним, изначально Перейра заявил, что хотел бы, чтобы его следующим соперником стал россиянин. Однако позднее в социальных сетях заявил, что в следующем поединке встретится не с Магомедом.

В последнем поединке, который состоялся 6 октября в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 307, Алекс разделил октагон с топовым американским бойцом Халилом Раунтри. Бой завершился победой бразильского атлета техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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