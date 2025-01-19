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Жаилтон Алмейда выиграл бой у Сергея Спивака технический нокаут в первом раунде, 19 января 2025, UFC 311

Сергей Спивак проиграл бой Жаилтону Алмейде техническим нокаутом на UFC 311
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19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В рамках основного карда молдованин Сергей Спивак встретился с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Жаилтон Алмейда (W) — Сергей Спивак
19 января 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Жаилтон Алмейда
Окончено
TKO
Сергей Спивак

Бой завершился в первом раунде. Бразилец одержал уверенную победу нокаутом.

В активе 29-летнего Спивака теперь 16 побед (семь нокаутом, две решением, семь сабмишеном) и пять поражений. На счету Алмейды 22 победы (7 нокаутом, 1 решением и 13 сабмашном) при трёх поражениях.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Ренато Мойкано, который пришёл на замену армянскому бойцу Арману Царукяну, снявшемуся с турнира по причине травмы и уведомившему организаторов в краткие сроки.

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