Сергей Спивак проиграл бой Жаилтону Алмейде техническим нокаутом на UFC 311

19 января в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В рамках основного карда молдованин Сергей Спивак встретился с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

Бой завершился в первом раунде. Бразилец одержал уверенную победу нокаутом.

В активе 29-летнего Спивака теперь 16 побед (семь нокаутом, две решением, семь сабмишеном) и пять поражений. На счету Алмейды 22 победы (7 нокаутом, 1 решением и 13 сабмашном) при трёх поражениях.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Ренато Мойкано, который пришёл на замену армянскому бойцу Арману Царукяну, снявшемуся с турнира по причине травмы и уведомившему организаторов в краткие сроки.

Самый короткий бой в ММА: