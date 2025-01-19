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Джастин Гэтжи и Дэн Хукер проведут бой на UFC 313

Джастин Гэтжи и Дэн Хукер проведут бой на UFC 313
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Американец Джастин Гэтжи и новозеландец Дэн Хукер проведут поединок в рамках UFC 313, сообщила пресс-служба UFC. Бой будет организован в формате из пяти раундов. Вечер смешанных единоборств UFC 313 пройдёт в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 8 на 9 марта мск 2025 года.

36-летний Джастин Гэтжи выступает в UFC в лёгкой весовой категории, свой предыдущий бой спортсмен провёл в апреле 2024 года, потерпев поражение нокаутом от соотечественника Макса Холлоуэя.

34-летний Дэн Хукер одержал победы в трёх последних поединках, заключительная состоялась в августе 2024 года — над Матеушем Гамротом раздельным решением судей.

Видео: Гэтжи возобновил тренировки после поражения в бою с Холлоуэем

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