Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: прямая онлайн-трансляция боя началась

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Началась прямая онлайн-трансляция соглавного боя в легчайшем весе на турнире UFC 311, в котором претендент непобеждённый российский боец UFC Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Соревнования проходят в Лос-Анджелесе (США).

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

Напомним, в последнем поединке Двалишвили победил Шона О'Мэлли, а Нурмагомедов — Кори Сэндхагена. Рекорд Умара — 18-0. На счету Мераба 18 побед и четыре поражения.

В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Ренато Мойкано, который пришёл на замену армянскому бойцу Арману Царукяну, снявшемуся с турнира по причине травмы и уведомившему организаторов в краткие сроки.

Как появился UFC: