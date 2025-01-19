Иржи Прохазка нокаутировал Джамала Хилла на UFC 311

Выступающий в полутяжёлом весе чешский боец UFC Иржи Прохазка завершил нокаутом свой поединок с американцем Джамалом Хиллом в рамках вечера смешанных единоборств UFC 311, который проходит в ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния).

Прохазка одержал убедительную победу, досрочно завершив бой между двумя экс-чемпионами UFC в полутяжёлом весе в третьем раунде.

Для Иржи Прохазки эта победа стала 31-й в карьере, 27 из них были одержаны нокаутом, также в рекорде чешского бойца пять поражений и одна ничья. Джамал Хилл потерпел третье поражение в своей карьере и второе подряд.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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