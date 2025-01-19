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Иржи Прохазка победил Джамала Хилла в 3-м раунде

Иржи Прохазка нокаутировал Джамала Хилла на UFC 311
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Выступающий в полутяжёлом весе чешский боец UFC Иржи Прохазка завершил нокаутом свой поединок с американцем Джамалом Хиллом в рамках вечера смешанных единоборств UFC 311, который проходит в ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния).

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Иржи Прохазка (W) — Джамал Хилл
19 января 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
TKO
Джамал Хилл

Прохазка одержал убедительную победу, досрочно завершив бой между двумя экс-чемпионами UFC в полутяжёлом весе в третьем раунде.

Для Иржи Прохазки эта победа стала 31-й в карьере, 27 из них были одержаны нокаутом, также в рекорде чешского бойца пять поражений и одна ничья. Джамал Хилл потерпел третье поражение в своей карьере и второе подряд.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

Видео: Прохазка отрабатывает удар на тренировке в Японии

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