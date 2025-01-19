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Ислам Махачев — Ренато Мойкано: прямая онлайн-трансляция боя началась

Ислам Махачев — Ренато Мойкано: прямая онлайн-трансляция боя началась
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Началась прямая онлайн-трансляция главного боя на турнире UFC 311, в котором действующий обладатель титула чемпиона UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым сражается с топовым бразильским бойцом Ренато Мойкано. Соревнования проходят в Лос-Анджелесе (США).

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Ренато Мойкано

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

Трансляция боя в России официально доступна на Кинопоиске в эфире телеканала «Матч! Боец».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 302, Махачев победил удушающим приёмом Дастина Порье в четвёртом раунде. Всего на счету Ислама 26 побед и одно поражение. Рекорд бразильца — 20-5-1.

Ислам Махачев проводит поединок с бразильцем Ренато Мойкано, так как бразилец пришёл на замену армянскому бойцу Арману Царукяну, снявшемуся с турнира по причине травмы и уведомившему организаторов в краткие сроки.

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Как появился UFC:

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