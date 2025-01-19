Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс UFC

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Сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В рамках соглавного поединка основного карда непобеждённый российский боец UFC претендент Умар Нурмагомедов встретился с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере.

На счету Мераба теперь 19 побед и четыре поражения. Рекорд Умара — 18-1.

Напомним, в последнем поединке Двалишвили победил Шона О'Мэлли, а Нурмагомедов — Кори Сэндхагена.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Ренато Мойкано, который пришёл на замену армянскому бойцу Арману Царукяну, снявшемуся с турнира по причине травмы и уведомившему организаторов в краткие сроки.

Первый чемпион UFC из России: