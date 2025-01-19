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Мераб Двалишвили выиграл бой у Умара Нурмагомедова единогласным решением судей, 19 января 2025, UFC 311

Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс UFC
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Сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В рамках соглавного поединка основного карда непобеждённый российский боец UFC претендент Умар Нурмагомедов встретился с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере.

На счету Мераба теперь 19 побед и четыре поражения. Рекорд Умара — 18-1.

Напомним, в последнем поединке Двалишвили победил Шона О'Мэлли, а Нурмагомедов — Кори Сэндхагена.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Ренато Мойкано, который пришёл на замену армянскому бойцу Арману Царукяну, снявшемуся с турнира по причине травмы и уведомившему организаторов в краткие сроки.

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