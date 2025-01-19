Видео: Двалишвили разговаривает с трибунами во время поединка с Умаром Нурмагомедовым

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили позволил себе эпатажный жест в адрес трибун по ходу поединка с россиянином Умаром Нурмагомедовым в соглавном событии турнира UFC 311, который проходит в Лос-Анджелесе (США).

В третьем раунде боя Двалишвили разговаривал с кем-то из публики и поднимал руки в клинче.

Видео доступно в телеграм-канале UFC Eurasia. Права на него принадлежат UFC.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Ренато Мойкано, который пришёл на замену армянскому бойцу Арману Царукяну, снявшемуся с турнира из-за травмы.