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Умар Нурмагомедов прокомментировал поражение в бою с Мерабом Двалишвили на UFC 311

Умар Нурмагомедов прокомментировал поражение в бою с Мерабом Двалишвили на UFC 311
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов высказался о поражении в поединке с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили на турнире по смешанным единоборствам UFC 311, который проходил в Лос-Анджелесе (США).

«Я считаю, что выиграл первые три раунда. Мне не показалось, что это был равный бой. Но на всё воля Всевышнего. Я пересмотрю ещё раз этот поединок. Не думаю, что я проиграл. Я знал, что он очень жёсткий. Но мне показалось, что я всё равно был лучше», — сказал Умар Нурмагомедов после боя.

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере.

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