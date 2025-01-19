Умар Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере

Российский боец MMA Умар Нурмагомедов потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Теперь рекорд Нурмагомедова – 18:1.

Это произошло в бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с грузином Мерабом Двалишвили. Поединок проходил на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Ренато Мойкано, который пришёл на замену армянскому бойцу Арману Царукяну.