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Статистика боя Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: удары, процент точности, судейские записки

Статистика боя Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: удары, процент точности
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Представлена статистика поединка между российским бойцом россиянином Умаром Нурмагомедовым и чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили, который состоялся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

Россиянин нанёс 75 акцентированных ударов. Двалишвили, в свою очередь, нанёс 104 акцентированных удара. Также на счету грузина семь тейкдаунов. У Умара — всего два.

Фото: Кадр из трансляции (Матч ТВ)

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере. На счету Мераба теперь 19 побед и четыре поражения. Рекорд Умара — 18-1.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Ренато Мойкано.

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