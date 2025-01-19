Статистика боя Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: удары, процент точности

Представлена статистика поединка между российским бойцом россиянином Умаром Нурмагомедовым и чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили, который состоялся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

Россиянин нанёс 75 акцентированных ударов. Двалишвили, в свою очередь, нанёс 104 акцентированных удара. Также на счету грузина семь тейкдаунов. У Умара — всего два.

Фото: Кадр из трансляции (Матч ТВ)

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере. На счету Мераба теперь 19 побед и четыре поражения. Рекорд Умара — 18-1.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Ренато Мойкано.

Тренерская работа Хабиба перед UFC 311: