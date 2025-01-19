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Умар Нурмагомедов заявил, что в начале боя с Двалишвили мог сломать руку

Умар Нурмагомедов заявил, что в начале боя с Двалишвили мог сломать руку
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Российский боец MMA Умар Нурмагомедов заявил, что получил серьёзную травму в начале боя с грузином Мерабом Двалишвили за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

Поединок прошёл на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере.

«После первого раунда я не мог бить, мне кажется, я сломал руку», — сказал Нурмагомедов после боя.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Ренато Мойкано, который пришёл на замену армянскому бойцу Арману Царукяну.

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