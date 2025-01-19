Умар Нурмагомедов заявил, что в начале боя с Двалишвили мог сломать руку

Российский боец MMA Умар Нурмагомедов заявил, что получил серьёзную травму в начале боя с грузином Мерабом Двалишвили за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Поединок прошёл на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере.

«После первого раунда я не мог бить, мне кажется, я сломал руку», — сказал Нурмагомедов после боя.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Ренато Мойкано, который пришёл на замену армянскому бойцу Арману Царукяну.