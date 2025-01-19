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«Я машина». Мераб Двалишвили прокомментировал победу над Умаром Нурмагомедовым

«Я машина». Мераб Двалишвили прокомментировал победу над Умаром Нурмагомедовым
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили прокомментировал успешную защиту титула в бою с Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

«Вы знаете, что я всегда тренируюсь, я машина. Когда я взял этот бой, у меня была травма голени, сечка большая и инфекция, я принял бой на шестинедельном уведомлении. Нога постоянно болела, плюс у меня были боли в пояснице.

Умар жёсткий боец, он хорош. Он называл меня старым, да, я старый, но я пашу каждый день, и я человек старой школы. Я верю в старую школу. Не позволяйте никому буллить вас и недооценивать. Весь мир был против меня, но мне плевать, я верил в себя и верил в тяжёлую работу. Я из деревни, я работал на стройке, а Умар всю жизнь тренировался. Да, Абдулманап великий, но я верил в себя. Я могу закончить сегодня карьеру, могу умереть и умру счастливым. Я люблю мою страну, Грузию, и спасибо, Америка!» — сказал Двалишвили после победы.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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