Опубликованы судейские записки боя Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили

Опубликованы судейские записки боя между россиянином Умаром Нурмагомедовым и чемпионом в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили, который проходил в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

Фото: UFC

Поединок продолжался все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузинский боец нанёс россиянину первое поражение в его карьере. Теперь на счету Мераба 19 побед и четыре поражения, в то время как рекорд Умара составляет 18 побед и одно поражение.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

Мераб Двалишвили устроил перепалку на UFC 310: