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Опубликованы судейские записки боя Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили

Опубликованы судейские записки боя Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили
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Опубликованы судейские записки боя между россиянином Умаром Нурмагомедовым и чемпионом в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили, который проходил в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

Фото: UFC

Поединок продолжался все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузинский боец нанёс россиянину первое поражение в его карьере. Теперь на счету Мераба 19 побед и четыре поражения, в то время как рекорд Умара составляет 18 побед и одно поражение.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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