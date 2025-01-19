Менеджер Нурмагомедова с помощью фото подтвердил, что Умар сломал руку в бою с Двалишвили

Али Абдель-Азиз, менеджер бойца UFC Умара Нурмагомедова, показал повреждение своего клиента, якобы полученное в первом раунде титульного боя с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

Бой Нурмагомедова с Двалишвили продлился все пять раундов и завершился победой Мераба единогласным решением судей. Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере. После боя Умар заявил, что мог сломать руку в первом раунде поединка.

«Умар сломал руку в первом раунде. Никаких оправданий, никаких оправданий», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Фото: из личного архива Али Абдель-Азиза

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 311.